المولودية الوجدية لكرة القدم يعزز خط الهجوم بلاعبين جدد

هبة بريس : أحمد المساعد

وقع بشكل رسمي اللاعبان البرازيلي جيفيرسون تافاريز و نوح وائل سعداوي ذو جنسية أمريكية مغربية على عقدين مع محمد هوار رئيس نادي المولودية الوجدية لكرة القدم أمس الأربعاء 10 يناير الجاري لموسم ونصف لتعزيز صفوف النادي في خط الهجوم خلال مرحلة إنتدابات الميركاتو الشتوي.

اللاعب البرازيلي جيفيرسون تافاريز 29 سنة قادما من الدوري البوليفي حيث كان هدافا للدوري رفقة نادي ديسترويرس، واللاعب نوح وائل سعداوي 25 سنة قادما من الدوري الماليزي حيث لعب في الفئات الصغرى للوداد البيضاوي وحمل ألوان عدة أندية في الولايات المتحدة الامريكية وعمان وجنوب إفريقيا.

ومازال المدرب عزيز كركاش يبحث عن لاعبين جديد لتطعيم النادي حيث لم يحقق نتائج إيجابية ويحتل المولودية الوجدية المركز 12 برصيد 14 نقطة

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