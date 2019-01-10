الشبيبة المدرسية في نشاط استثنائي بجامعة القاضي عياض بمراكش

هبة بريس : مراكش

بحضور أزيد من 700 من الطلبة والتلاميذ والأساتذة والمهتمين بعالم الويب والتسويق الالكتروني والتكنولوجيا الحديثة، نظمت الشبيبة المدرسية بمدرج التعليم العالي بكلية العلوم السملالية بمراكش الدورة الخامسة من برنامج Marrakech Web day بشراكة جامعة القاضي عياض ومجموعة من المراكز والمؤسسات النشيطة في مجال الويب.

وقد حضر لهذا النشاط عن المكتب الوطني للشبيبة المدرسية مصطفى تاج الكاتب الوطني وكل من سارة السعيدي وعبد الإله فيجاجي ومحمد كناري أعضاء المكتب الوطني والمجلس الوطني للحزب، بالإضافة إلى كل من المنسقين الإقليميين وكتاب فروع كل من آسفي والقنيطرة وعدد من أطر الحزب والشبيبة بإقليم مراكش.

وقد أطر فعاليات هذه الدورة كل من عبد الجليل ليكرومي كاتب فرع الشبيبة المدرسية بسيدي يوسف بن علي وهو مدير برمجيات ومتخصص في الهواتف، ومحمد جيلو مدير شركة الراجي للتسويق الالكتروني وآدم هداج مدير كوست أكاديمي وأنس نديم محلل أسواق ومتخصص في التداول الإلكتروني ورشيد اداوشبرك مدير قناة بريزما للمعلوميات ومحمد الليموني مخرج سينمائي ومتخصص في تقنيات الصورة البصرية.

وبحسب المنظمين فقد لقي هذا النشاط نجاحا كبيرا وإقبالا استثنائيا إذ حجت مئات الطلبة الجامعيين إلى المدرج الذي امتلأ عن آخره وتفرق بقية الطلبة على الصفوف في وضعية وقوف، وبقوا كذلك قرابة الأربع ساعات من الإنصات والتفاعل مع المحاضرين.

وفي الأخير رفع المشاركون توصية بإعادة برمجة مثل هذه اللقاءات التقنية المتخصصة في مناسبات قريبة على مستوى مراكش المدينة وكذا تعميمها على بقية شباب المدن والأقاليم الأخرى حتى تعم الفائدة.

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