كلية الحقوق بسطات تسابق الزمن لاحتضان الأسبوع الثقافي الأول بالمغرب

محمد منفلوطي_هبة بريس

في سابقة هي الأولى من نوعها، وتحت اشراف فريق بيداغوجي منسجم، تسابق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات الزمن لانجاح محطة أسبوعها الثقافي الاول حول المالية العمومية والعدالة الاجتماعية، من تنظيم ماستر المالية العامة وماستر القانون العام المعمق وماستر المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية وماستر تدبير الموارد البشرية وماستر المعاملات الالكترونية وماستر القانون الرقمي وماستر الديبلوماسية والمفاوضات الاستراتيجية ومختبر الابحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن ومختبر الابحاث حول التدبير والتنمية ومختبر الابحاث في العلوم الامنية وتدبير المخاطر بشراكة مع جامعة الحسن الاول وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الاسبوع الثقافي الاول.

كلية الحقوق الحقوق بسطات التي دخلت منعطفا جديدا منذ تولي الدكتور نجيب الحجيوي زمام أمور عمادة الكلية بعد سباق محموم على كرسيها، تراهن على انجاح هذه المحطة الوطنية كنواة حقيقية للدفع قدما نحو افتاح الكلية على محيطها الخراجي والداخلي بهدف الرفع من جودة التحصيل العلمي، إذ يعتبر هذا الأسبوع فرصة لتقاسم التجارب والرؤى من خلال فقراته الهادفة والمتنوعة مابين ندوات علمية دولية ووطنية ومحلية ولقاءات مهنية وورشات تدريبية وزيارات ميدانية ومعرض خاص بالبحث العلمي سيشارك فيه ازيد من 20 مختبر وماستر بالإضافة إلى تنشيط الاسبوع عبر إذاعة تواصلية، وختاما ببرلمان جامعي لمناقشة مضامين قانون مالية السنة 2019.

الأسبوع العلمي بامتياز حسب ما وصفه كثيرون من المتتبعين للشان العلمي وطلبة البحث العلمي سيستضيف جامعة محمد الاول بوجدة كضيفة شرف لهذا الاسبوع العلمي الأول من نوعه على الصعيد الوطني المزمع تنظيمه أواخر شهر فبراير المقبل، يسهر على إخراجه فريق بيداغوجي متمكن ذو خبرة في التدبير المالي، بهدف تحقيق حزمة من الأهداف على راسها تطوير الحقل المعرفي وتشجيع الطلبة على البحث العلمي تنفيذا لمشروعات كلية سطات، وهي مناسبة لإتاحة الفرصة لكافة الطلبة والطالبات للمشاركة المكثفة بمداخلاتهم القيمة في مجال المالية العمومية وعلاقتها بالتنمية الترابية.

حول هذا الموضوع، شدد الدكتور محمد بوجـــــنون أستاذ المالية العامة والقانون الدستوري بكلية الحقوق بسطات، على ضرورة تكاثف الجهود بين مختلف المتدخلين لإعطاء صورة جيدة وانطباع رائع هذا الحدث الفريد من نوعه في تاريخ الجامعة بالمغرب، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية هذا الملتقى العلمي الذي يندرج في إطار تشجيع الطلبة على البحث العلمي والقدرة على التواصل والاقناع والإشراك والعمل وفق مقاربة تشاركية، كما يعتبر محطة انطلاق للمضي قدما نحو تحقيق الأفضل خدمة للمنظومة والرفع من جودة التحصيل العلمي والتعريف بالكلية وتسويق منتوجها العلمي لإتاحة الفرصة لمرتفقيها للاندماج في سوق الشغل،مؤكداً أن الجامعة حريصة على دعم مثل هذه الأنشطة التي تروم الانفتاح على كافة الشركاء والفاعلين والخبراء في مجال التدبير المالي، والتعريف بالجامعة التي باتت تتبوأ المراتب الأولى على الصعيد الوطني.

هذا ويقود الأستاذ محمد بوجنون منذ الاعلان عن هذا الحفل الجامعي المتميز، سلسلة اجتماعات ماراطونية ولقاءات تواصلية مع كافة المتدخلين من هيئات منتخبة وفعاليات سياسية واجتماعية بهدف توفير كافة الوسائل اللوجيستيكة لانجاح هذه المحطة، مشددا على ضرورة الجميع تظافر الجهود والعمل وفق مقاربة تشاركية من خلال تشكيل لجان مختصة تشتغل فيما بينها ، داعيا الجميع وخاصة الطلبة الذين قاموا مؤخرا بالزيارة الميدانية لقبة البرلمان لتتبع مراحل مناقشة التعديلات التي تقدمت بها كل من الحكومة والفرق والمجموعة النيابية من اغلبية ومعارضة همت حوالي221 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2019، (داعيا ) إياهم إلى استثمار نتائجها والعمل على تقاسمها لاغناء النقاش الهادف والمثمر.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0