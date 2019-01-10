بروسيا دورتموند يهنئ أشرف حكيمي

هبة سبور

تلقى الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، التهنئة من فريقه، عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب صاعد بالقارة الإفريقية للعام 2018، أمس الثلاثاء من طرف الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف)، خلال حفله السنوي، الذي أقيم بالعاصمة السنغالية دكار.

ونشر الحساب الرسمي للفريق الألماني، صورة للاعب المغربي وهو يحمل جائزة أحسن لاعب شاب في سنة 2018، وعلق عليها بعبارة، “حكيمي أحسن لاعب شاب في إفريقيا سنة 2018، هنيئا”.

وفي السابق ذاته هنأ الناخب الوطني هيرفي رونار حكيمي، إلى جانب فوزي لقجع الذي توج بجائزة أفضل رئيس اتحاد محلي على الصعيد الإفريقي، والمهدي بنعطية لاختياره ضمن التشكيلة المثالية لأفريقيا.

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