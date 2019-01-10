الأسد يعفو عن حوالي 24 ألف فار من الخدمة العسكرية

هبة بريس - وكالات

كشف رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، الجنرال سيرغي سولوماتين، عن حصول نحو 24 ألف سوري فروا من الخدمة العسكرية خلال الحرب، على عفو رئاسي بموجب مرسوم أصدره رئيس البلاد بشار الأسد.

وقال الجنرال سولوماتين في مؤتمر صحفي الأربعاء: “في إطار تنفيذ مرسوم الرئيس السوري الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2018، تواصل سلطات الجمهورية العربية السورية منح العفو لأولئك الذين تهربوا من واجبات الخدمة العسكرية، بما في ذلك بين اللاجئين والأعضاء السابقين في الجماعات المسلحة. وقد شمل العفو 23924 شخصا حتى 8 يناير 2019”.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد أصدر في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، عفواً عاماً عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار من الخدمة العسكرية، الداخلي والخارجي، المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته، والمرتكبة قبل تاريخ 9/10/2018.

وبحسب الرئاسة السورية، فإن المرسوم لا يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة، إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

كما يقضي المرسوم أيضاً، بمنح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.

وأعلن سولوماتين، أن ممثلي مركز المصالحة قاموا خلال اليوم الماضي، بتوزيع 500 سلة غذائية في قرية أيرا في محافظة السويداء.

كما أعلن سولوماتين، بأنه لم يتم تسجيل حالات إطلاق نار من قبل الجماعات المسلحة غير الشرعية في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب، خلال اليوم الماضي.

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