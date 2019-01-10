أردوغان يتهم ممثلة تركية ب”الفاشية”

هبة بريس - وكالات

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الممثلة دنيز شاكر واتهمها بالفاشية بعد إهانتها لفتيات محجبات.

و في اجتماع لحزب العدالة والتنمية (AKP) قال أردوغان : “ما اسم الإساءة التي قامت بها؟ بما أنها ممثلة، فقد أثبتت حقيقتها المسمومة عندما فعلت ما فعلته مع الفتيات المحجبات”.

وتابع: “هجومها على بناتنا فقط لأنهنّ محجبات دليل على أنّها فاشيّة في أكثر أوضاعها انحطاطاً”.

وأكد أن التعرض لحرية الآخرين يعتبر إساءة ولا يُمكن قبولها، واعتبر أن ما فعلته يشبه عقلية حزب الشعب الجمهوري (CHP) الذين يتدخلون في حياة الآخرين.

وختم كلمته التي ألقاها في البرلمان التركي في العاصمة أنقرة، بالتأكيد أنه في المقابل يحاول حزب العدالة والتنمية الحفاظ على حياة الناس وخصوصيتهم.

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