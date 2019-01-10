لاعب الوداد الرياضي يقترب من الفتح الرباطي

شفيق عنوري

اقترب جمال أيت بنيدر، لاعب الوداد الرياضي، من الانتقال إلى الفتح الرباطي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وكانت إدارة الوداد قد توصلت لاتفاق مع أيت بنيدر، يقضي بفسخ عقد الأخير مع الفريق، بعد أن خرج من حسابات المدرب التونسي فوزي البنزرتي.

ويسعى الفتح إلى تعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث كان الركراكي قد طلب من الإدارة البحث عن لاعبين مميزين في مراكز الدفاع والوسط والهجوم.

يشار إلى أن أيت بنيدر، كان قد انضم إلى الوداد سنة 2015، قادما من نادي أوكسير الفرنسي.

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