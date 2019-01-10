احتجاجات السودان .. الشرطة تعلن مقتل 3 مواطنين

هبة بريس - وكالات

أعلن الناطق الرسمي باسم قوات شرطة مدينة أم درمان السودانية عن مقتل 3 أشخاص أمس الأربعاء في “أحداث شغب” شهدتها المدينة وترحم على أرواح القتلى.

وقال هاشم على عبد الرحيم إن “مدينة أم درمان السودانية شهدت أحداث شغب وتجمعات غير مشروعة متفرقة تعاملت معها الشرطة والأجهزة الأمنية بموجب القانون وتم تفريقها باستخدام الغاز المسيل للدموع”. مضيفا أن قوات الشرطة تلقت لاحقا بلاغات عن بعض الإصابات، و3 حالات وفاة.

وأوضح عبد الرحيم أن”الشرطة إذ تأسف لهذه الأحداث تترحم على أرواح المتوفين وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

يذكر أن السودان يشهد منذ عدة أسابيع مظاهرات حاشدة يحتج المشاركون فيها على تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وغير ذلك من القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

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