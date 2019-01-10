مسؤول إيرلندي يؤكد رغبة بلاده في ضخ دينامية جديدة في علاقاتها مع المغرب

هبة بريس

أكد رئيس مجلس النواب الإيرلندي، سيان أو فرغايل، الأربعاء بالرباط، الإرادة “الراسخة” التي تحدو بلاده لضخ دينامية جديدة في علاقاتها مع المملكة المغربية.

واعتبر المسؤول الإيرلندي، أن تعزيز العلاقات بين البلدين سيساعد الفاعلين الاقتصاديين لكلا البلدين في الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة بينهم، وزيادة المبادلات التجارية، وتطوير السياحة، والفلاحة، والتعليم “التي تمثل قطاعات واعدة”.

واكد فرغايل تأكيده أن بلاده مهتمة بالمنتجات الفلاحية والبحرية المغربية، لا سيما في سياق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

من جانبها نوهت امباركة بوعيدة بجودة العلاقات المتميزة بين المغرب وإيرلندا وبقرار هذا البلد فتح سفارة له في الرباط السنة المقبلة.

وقالت إن هذه التمثيلية الدبلوماسية ستسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين، وتسهيل منح التأشيرات للطلبة، بالإضافة إلى الدعم الاقتصادي المقدم إلى الفاعلين، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية.

كما سبق للمسؤول الايرلندي ان التقى وزير العدل محمد اوجار لبحث تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

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