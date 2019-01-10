القوات المغربية تساهم في إفشال محاولة الانقلاب بالغابون .. بوريطة ينفي

هبة بريس - وكالات

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة أن الأنباء التي تم تداولها بخصوص تواجد قوات عسكرية مغربية في الغابون لا أساس لها من الصحة.

وأفاد بوريطة، أنه لا تواجد لقوات عسكرية مغربية في الفترة الحالية في عاصمة الغابون، ليبرفيل، مشيرا إلى أنه لا داعي لذلك.

وتحدثت وسائل إعلام غابونية عن تواجد عسكري مغربي بالعاصمة الغابونية ليبرفيل، بغرض درء محاولة الانقلاب على الرئيس علي بونغو أونديمبا.

وكانت عناصر عسكرية في الغابون أعلنت الاثنين الماضي عن تشكيل “مجلس وطني للإصلاح” في رسالة تليت عبر الإذاعة الرسمية، وسط سماع طلقات نارية حول مبنى الإذاعة والتلفزيون بوسط العاصمة، وفي وقت لاحق أعلنت حكومة الغابون أن الوضع في البلاد تحت سيطرتها، وأنه سيتم اعتقال العسكريين المتورطين في محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1