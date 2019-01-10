أمن طنجة يحقق في “شريط تبادل العنف بين جانحين”

هبة بريس

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل توقيف كافة الأشخاص الذين ظهروا في شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم بصدد تبادل الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض بأحد الأحياء السكنية بمدينة طنجة.

وكشف مصدر أمني، أن الشريط المنشور يوثق لعملية تبادل للضرب والجرح بين جانحين من ذوي السوابق القضائية، بسبب خلافات سابقة بينهما، وهي الحادثة التي وقعت يوم السبت المنصرم في ساعة متأخرة من الليل بحومة بوحوت بمنطقة مدارية تابعة لحي بني مكادة بمدينة طنجة.

واستطرد ذات المصدر بأن أبحاث وتحريات الشرطة القضائية مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيهم، المعروفين بسجلهم القضائي، وأنها بصدد مباشرة التحريات الميدانية الدقيقة لتوقيفهم وإحالتهم على العدالة.

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