طقس الخميس .. استمرار برودة الجو بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الخميس أن يظل الطقس باردا بكل من المرتفعات والأطلس والريف والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والهضاب العليا وداخل البلاد، مع تكون جريحة محلية وذلك خلال الصباح والليل.

وستتكون سحب منخفضة وكتل ضبابية قرب السواحل والسهول الشمالية والوسطى خلال الصباح والليلة القادمة، مع مرور سحب كثيفة بالواجهة المتوسطية والشرق، مع احتمال نزول قطرات مطرية، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية من القطاع الغربي إلى شرقي بالبوغاز، وضعيفة إلى معتدلة بالأقاليم الجنوبية ومن القطاع الغربي إلى شمالي في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 0,7 درجة وصفر درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين صفر درجة و5 درجات بالشرق والسايس وبهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 5 و10 درجات بالواجهة المتوسطية والبوغاز وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية وقرب السواحل الشمالية والوسطى، وما بين 10 و15 درجة بأقصى الجنوب وقرب السواحل الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 6 و13 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 13 و20 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسواحل والسهول الشمالية والوسطى وسوس والجنوب الشرقي والشمال الشرقي والأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و25 بشمال الأقاليم الجنوبية والسواحل الجنوبية، وما بين 25 و29 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا ما بين طنجة وبوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب الساحل الأطلسي

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