جرادة.. تدشين وإعطاء الانطلاقة لمجموعة من المشاريع التنموية

هبة بريس ـ و م ع

قام عامل إقليم جرادة مبروك ثابت، اليوم الأربعاء، بتدشين وإعطاء الانطلاقة لمجموعة من المشاريع التنموية بجرادة.

وبحسب بلاغ لعمالة الإقليم، فقد أعطيت الانطلاقة لمشروعين وتدشين آخر، مندرجة ضمن اتفاقية الشراكة الخاصة بتأهيل جماعة جرادة في إطار سياسة المدينة خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2018.

ويتعلق الأمر بأشغال التهيئة الخارجية لمركز تجاري بجرادة (أشغال تهيئة الممرات والطريق المدارية لهذا المشروع)، بكلفة مالية قدرها 3 ملايين و100 ألف درهم، في إطار الشراكة بين وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) والمجلس الإقليمي وعمالة جرادة وجماعة جرادة.

كما يتعلق بأشغال بناء قنطرة سككية بالنقطة الكيلومترية 44، على شارع الحسن الثاني بجرادة، بغلاف مالي قدره 8 ملايين و300 ألف درهم، بشراكة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والمكتب الوطني للسكك الحديدية وعمالة إقليم جرادة وجماعة جرادة. ويتوخى هذا المشروع دعم البنيات التحتية الطرقية وتهيئة المحاور الرئيسية وخلق تنمية مندمجة ومستدامة.

وفي السياق، تم تدشين سوق مندمج بحاسي بلال، بكلفة مالية قدرها 7 ملايين و449 ألف و888 درهم، أنجز على مساحة إجمالية تقدر ب 5167 متر مربع، منها 1606 متر مربع مغطاة مخصصة للسوق الأسبوعي و910 متر مربع مغطاة مخصصة لسوق بيع الأسماك، فضلا عن 26 محلا تجاريا وموقف لسيارات الأجرة وآخر للسيارات الخاصة. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز البنيات التحتية وتجويد الخدمات التجارية والاقتصادية بالمدينة.

كما قام عامل الإقليم بإعطاء الانطلاقة لمشروعين اجتماعيين في إطار اتفاقية الشراكة الخاصة ببرنامج تنمية إقليم جرادة برسم الفترة الممتدة من 2018 إلى 2020.

ويهم المشروع الأول أشغال بناء وتجهيز مكتبة لدعم القراءة بإعدادية ابن الهيثم بحاسي بلال، بكلفة مالية قدرها 3 ملايين درهم، بشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة التربية الوطنية وعمالة إقليم جرادة والمجلس الإقليمي وجماعة جرادة. ويروم هذا المشروع تعزيز البنيات التعليمية والتشجيع على القراءة في أوساط التلميذات والتلاميذ.

أما المشروع الثاني فيتعلق ببناء وتجهيز دار الشباب متعددة الاختصاصات بحاسي بلال، بغلاف مالي قدره مليونين و500 ألف درهم، بشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الشباب والرياضة وعمالة إقليم جرادة والمجلس الإقليمي وجماعة جرادة. وستمكن هذه المؤسسة من توفير فضاء ملائم للشباب والأطفال والجمعيات من أجل ممارسة أنشطتهم الثقافية والاجتماعية.

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