”أصوات“ تتوج فريق الرجاء بشخصية السنة وتنوه ب”طبيب الفقراء“

هبة بريس ـ الرباط

نظمت إذاعة أصوات للسنة التاسعة على التوالي الحدث السنوي “شخصية السنة ” للمرة التاسعة على التوالي، حيث و بعد تصويت كثيف استمر طيلة شهر دجنبر 2018، اختار مستمعو إذاعة أصوات، فريق الرجاء البيضاوي شخصية سنة 2018.

وجاء تتويج فريق الرجاء البيضاوي بشخصية السنة 2018، بعد منافسة تقدم فيها على مؤسسة رئاسة النيابة العامة التي حلت في المرتبة الثانية من خلال أرقام التصويت بينما كانت المزتبة الثالثة من نصيب الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب.

كما تم خلال الحفل الذي نظم عشية اليوم بمقر الإذاعة بمدينة الدار البيضاء، التنويه خارج التصويت بالطبيب المهدي الشافعي، من طرف هيئة التحرير التي يرأسها الزميل عزالدين اصوالحة.

هذا وتم خلال هذا الحفل أيضاً تكريم كاتب النشيد الوطني علي الصقلي الحسيني الذي غيبه الموت هذه السنة، وتكفل مستشاره الخاص بتسلم التكريم.

و للتذكير فقد اقترحت إذاعة أصوات هذه السنة لائحة ضمت 16 من الشخصيات و المؤسسات و المبادرات التي تميزت خلال سنة 2018، بمشاريع مبتكرة، أو أثارت نقاش عمومي، أو حققت إنجازات ما أو تصدرت المشهد السياسي، الفني، الرياضي أو المجتمعي او الإعلامي ببلادنا.

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