الشكايات الكيدية تجر مالك مطعم امام القضاء بمراكش

ضاهر محمد ـ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، أن مالك مطعم يتواجد بشارع يوغسلافيا بحي جليز وضع شكاية مباشرة، صباح اليوم الاربعاء، لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ضد “ش. ب” مالك مطعم منافس بتهمة اغراق مؤسسات ولاية مراكش بالشكايات الكيدية والوهمية.

وحسب الشكاية التي توصلت هبة بريس بنسخة منها، أن المشتكي أكد في مضمون شكايته أن المشتكى به شرع في المدة الاخيرة في وضع مجموعة من الشكايات قصد عرقلة عمله ونشاطه التجاري تحت اسماء مستعارة.

والحال انه بتاريخ 24 دجنبر الماضي، وضع شكاية وهمية لدى القسم الاداري بولاية جهة مراكش دون أن يطلب منه الموظف بالولاية الادلاء ببطاقته الوطنية وفق القوانين الجاري بها العمل.

كما وضع المشتكى به شكاية كيدية ثانية لدى السلطة المحلية باسم الساكنة مما الحق بالمشتكي عدة اضرار بليغة انعكست بشكل سلبي على نشاطه التجاري.

وزعم المشتكى به من خلال شكاياته الكدية كذبا انه لايملك رخص قانونية غير أن المشتكي وقبل ان يسلك المساطير الادارية والقانونية للحصول على الرخص قد استأذن الساكنة وسانديك العمارة الذين منحوه الموافقة على فتح مطعمه.

كما اوضحت الشكاية، أن سانديك العمارة استغرب استغلال اسمه في الشكايات الكيدية وأكد على عدم وضعه أية شكاية لدى مصالح مراكش ضد مطعم المشتكي.