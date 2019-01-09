تارودانت: شاب يضع حدا لحياته شنقا بجماعة الخنافيف ضواحي أولاد تايمة

محمد ضباش ـ هبة بريس

أفادت مصادر موثوقة أن شابا في الثلاتينيات من عمره أقدم اليوم الأربعاء 9 يناير 2019 على وضع حد لحياته شنقا بدوار أمعازة التابع لجماعة الخنافيف بإقليم تارودانت.

وحسب ذات المصادر فقد تم العثور على جثة الشاب معلقة بحبل بإسطبل منزله بالدوار المذكور، فيما تجهل الى اسباب إقدام الهالك على وضع حد لحياته بهذه الطريقة النكراء.

هذا وفور توصلها بالنبأ، هرع إلى مكان الحادث ممثلو السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية، إذ تم نقل جثة الهالك إلى المستشفى الإقليمي بتارودانت قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، فيما فتح تحقيق قضائي في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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