تارودانت: طالب جامعي يلقى حتفه بحادث سير بجماعة اسن

لفظ شاب يتابع دراسته بإحدى الكليات التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير أنفاسه، ليلة الثلاثاء 8 يناير 2019 ، بمدخل الجماعة الترابية اسن ضواحي أولاد تايمة إقليم تارودانت، بعد اصطدام دارجة نارية كان على متنها، بعربة مجرورة، وخلف الحادث جرح شخص آخر، جرى نقله نحو قسم المستعجلات بمدينة أولاد تايمة.

وحسب مصادر، فالحادثة المميتة وقعت بالطريق الوطنية الرابطة بين اسن ومدينة اولاد تايمة، حيث كان الراحل المسمى قيد حياته “محمد م” عائدا من حصة تدريبية مع فريقه اتحاد إسن، الذي يمارس في بطولة عصبة سوس القسم الشرفي الثالث، وفضل الركوب مع أحد الأشخاص على متن دراجة نارية للتوجه إلى منزل أسرته، الواقع بمنطقة أولاد حمو بجماعة سيدي احمد أعمر، على أساس أن يعود صباحا إلى مدينة أكادير، لإتمام الامتحانات الكتابية بإحدى كليات جامعة ابن زهر، إلا أن القدر كان له رأي آخر، حيث اصطدما الشابان بالعربة المجرورة، لفظ على إثره الهالك أنفاسه الأخيرة في مكان الحادث، فيما نُقل رفيقه على وجه السرعة نحو قسم المستعجلات بأولاد تايمة.

وفور وقوع الحادث، حضرت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية، حيث تم فتح تحقيق بالحادث، تحت إشراف النيابة العامة، فيما تم نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات.

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