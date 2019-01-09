البنك الدولي : موريتانيا أعلى نموا في 2019 والمغرب تراجع ليتقدم

هبة بريس ـ متابعة

كشف تقرير البنك الدولي عن توقعات الاقتصاد العالمي لسنة 2019، عن مفارقة صادمة تجلت في ريادة موريتانيا نمو الاقتصاد في المنطقة المغاربية، رغم أنها تصنف أفقر بلاد المنطقة متبوعة بتونس التي تعيش على وقع هزات وأزمات سياسية.

التقرير الذي أصدره البنك الدولي الثلاثاء 8 يناير الجاري، تحت عنوان “توقعات الاقتصاد العالمي 2019 ـ سماء مظلمة”، اعتبر أن هذه السنة ستعرف تباطؤا اقتصاديا كبيرا يخيم على العالم.

وقال التقرير ان أن موريتانيا ستتربع على عرض النمو الاقتصادي في المنطقة المغاربية، بنسبة نمو تقترب من 5 بالمائة في السنة الجارية.

وستواصل نموها وستحقق نسبة نمو تصل إلى 4.9 بالمائة في سنة 2019، بعدما حققت نسبة نمو بلغت 3 بالمائة في سنة 2018.

وتوقع البنك الدولي أن تحقق موريتانيا في سنة 2020 نسبة نمو تصل إلى 6.9 بالمائة، لتستقر عند هذه النسبة في سنة 2021.

وسجل تقرير البنك العالمي أن تونس ستحقق نسبة نمو تصل 2.9 بالمائة في سنة 2019، بعدما حققت نسبة نمو وصلت 2.6 في المائة بالنسبة للسنة الماضية.

وأفاد التقرير الصادر عن البنك الدولي الثلاثاء 8 يناير الجاري، أن تونس ستحقق وفق توقعاته نسبة نمو تصل 3.4 بالمائة في سنة 2020، كما توقع أن تحقق تونس نسبة نمو تصل 3.6 في سنة 2021.

وجاء في التقرير ان المغرب وبحسب توقعات البنك سيصل معدل النمو خلال 2019 إلى 2.9 في المائة، متراجعا بـ 0.6 بالمائة عن نسبة النمو التي تم تحقيقها في السنة الماضية.

وأوضح البنك أن المغرب شهد تراجعا طفيفا في نسبة البطالة سنة 2018، وارتفاعا في نسبة النمو إلى 3.2 بالمائة في نفس السنة بسبب جودة السنة الفلاحية، والظروف السياحية المواتية، لكن معدل النمو سيتراجع في 2019.

وستعود نسبة النمو إلى الارتفاع مجددا في سنة 2020 لتحقق 3.5 في المائة حسب أرقام البنك.