تشييع جنازة “أيوب” بطل المغرب في رياضة الـ”كيك بوكسينغ”

هبة بريس ـ الرباط

شيع عشرات المغاربة الأربعاء، بمدينة سلا ، بطل البلاد في رياضة الـ كيك بوكسينغ 4 مرات، الذي توفي خلال محاولته الهجرة غير النظامية.

وقضى أيوب مبروك (21 عامًا) نحبه، بعد محاولته الهجرة إلى إسبانيا، في نوفمبر الثاني الماضي، غير أن إجراءات نقله من البلد الأوروبي إلى المغرب استغرقت هذه المدة.

وقال محمد مبروك شقيق أيوب في تصريحات صحفية إن جثمان أيوب وصل إلى مدينة سلا، أمس الثلاثاء، بعد إنهاء الإجراءات الإدارية والقانونية لنقله من إسبانيا.

فيما اعتبر لغوثي مبروك، والد أيوب، أن ابنه ضحية للأوضاع المزرية التي تعيشها المنطقة وغياب فرص الشغل، مما يدفع بالشباب إلى المغامرة بأرواحهم بحثا عن مستقبل أفضل.

وكانت “رحلة الموت”، التي انقلب خلالها قارب المهاجرين السريين المغاربة في السواحل الإسبانية قد عرفت بفاجعة “لوس كانوس”، حيث كشفت وسائل إعلام إسبانية صورا لضحاياها، ما مكن عائلات “الحراكة” من التعرف على جثث أبنائها، قبل رفع مطالب إلى الحكومة بالتدخل لاستعادتها.

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