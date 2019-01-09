عاجل ..الفرقة الوطنية تحبط عملية تهريب ضخمة للمخدرات بطنجة

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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس
تمكنت الفرقة الوطنية قبل قليل من مسائه اليوم الأربعاء 09 يناير ، من احباط عملية تهريب ضخمة للمخدرات على مستوى منطقة بوخالف بمدينة طنجة.
وحسب مصدر أمني فالعملية التي أشرفت عليها فرقة الشرطة القضائية بطنجة ، تأتي في اطار الابحاث التي باشرتها عقب العملية النوعية الاخيرة بميناء طنجة المتوسط ، حيث تم حجز كمية ضخمة تجاوزت 13 طن من المخدرات .
هذا ولازالت عملية افراغ الحاويات من الشحنة ، مستمرة حيث تشير المعطيات المتوفرة ان الكمية تقدر بالاطنان .
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