محلل سيــاسي : بغينا برلمانيين قاريين ماشي اميين لا يميزون اليابان واليمن

هبة بريـــس ـ عبد الله عياش

مصطلح “البرلمان parlement” مشتق من الكلمة الفرنسية “parler” أي “تكلم” وبالتالي فإن الدور الأصلي للبرلمان هو مناقشة القضايا التي تواجه المجتمع، وتحديد القواعد التي يعيش بها المواطنين.

ووفقا للدستور المغربي (المادة 70)، البرلمان مسؤول أيضا عن “[ممارسة] السلطة التشريعية”، مما يعني أنه يسن القوانين بالإضافة إلى “التصويت على تطبيق القوانين”، ينص الدستور على أن البرلمان “يراقب عمل الحكومة ويقيم السياسات العمومية.” بعبارة أخرى، البرلمان هو تقييم أثر السياسات المعتمدة من طرف الحكومة و وزاراتها، و تقييم أدائهن في تنفيذ هذه السياسات.

المحلل السياسي عمر الشرقاوي اسهب في الحديث عن البرلمان المغربي متسائلا بالقول : واش احنا ضد البرلمان والبرلمانيين؟ طبعا لا. واش احنا مع انا مع البرلمان والبرلمانيين الحاليين؟ طبعا لا، إوا اشنو بغيتو؟

وطالب عمر الشرقاوي في تدوينة فيسبوكية بـ “برلمان حقيقي بدل سيرك ” معددا في نفس الان الوجه الحقيقي الذي يفترض ان يكون عليه البرلمان المغربي قائلا :

– بغينا برلمان يقوم بوظائفه كاملة في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية.

– بغينا برلمان يمثلنا بحق يحمل همومنا على كتفه ولا يحملونا همومه.

– بغينا برلمان يعين على الحل وليس برلمان ينتج المشاكل

– بغينا برلمانيين صادقين مع أنفسهم وغير مناقين يأكلون مع الذئب ويبكون مع السارح.

– بغينا برلمان يشرع للفقراء والمهمشين والمحكومين وليس برلمان يشرع الامتيازات لنفسه.

– بغينا برلمانيين يدركون ان المهمة الانتدابية تطوعية في جوهرها وماشي اسهم في شركة مدرة للربح.

– بغينا برلمانيين يقدمون الصالح العام على مصالحهم الخاصة.

– بغينا برلمانيين يحضرون الجلسات ماشي برلمانيين اشباح لا يَرَوْن بالاعين المجردة.

– بغينا برلمانيين يدافعون عّن مصالحنا الديبلوماسية ماشي يسافروا يديروا الشوبينع والصور المغرية

– بغينا برلمانيين يدافعون عن مصلحة الوطن ماشي مصلحة الجماعة والحزب.

– بغينا برلمانيين متعففون وماشي ملهوطين يحسبون “التنخيمة” درهما.

– بغينا برلمانيين يديروا خدمتهم فالواقع وما يتخباوش وراء الفيسبوك

– بغينا برلمانيين قانعون بتعويض واحد ماشي ربعة.

– بغينا برلمانيين فاهمين ان المهمة البرلمانية ماشي وظيفة تنتهي بتقاعد

– بغينا برلمانيين اذا اشعر احدهم انه فاشل يحط السوارت ويفتح الفرصة للذي يليه فاللائحة.

– بغينا برلمانيين متفرغين للمهمة البرلمانية ماشي رؤساء جماعات وعمداء مدن ونواب رؤساء الجهات ورؤساء دواويين

– بغينا برلمانيين تيحشموا مترخرجوش عينهم ويطلقوا لسانهم الى غلطوا.

– بغينا برلمانيين قاريين تقدمهم احزاب ماشي اميين لا يميزون اليابان واليمن

واش هذي مطالب صعيبة طبعا لا لكن مكاينش معامن

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