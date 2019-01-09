بعد تذاكر الطائرة.. مهاجر مغربي يفوز بشقة ساحلية في مسابقة البنك الشعبي

هبة بريس – الدار البيضاء

لم يكن السيد خالد الدفاوي، المهاجر المغربي المقيم بإيطاليا ، يعتقد أن فتحه لحساب بنكي عبر إحدى وكالات البنك الشعبي ستكون سببا في سعادة غير متوقعة بعدما تمكن من الظفر بشقة قبالة شاطئ البحر و بالضبط بمنطقة سيدي رحال بعدما مكنته القرعة من الفوز بهاته الجائزة الثمينة.

و كانت مجموعة البنك الشعبي ، و بالموازاة مع النسخة 49 لحملة الصيف الموجهة لمغاربة العالم، قد نظمت عدة تظاهرات توجت بمسابقة للظفر بعدد من الهدايا فاقت المائتين في المجموع و منها شقة ساحلية و التي فاز بها مهاجر مغربي بايطاليا.

المسابقة و التي نظمتها مجموعة البنك الشعبي تأتي للاحتفال بالزبون المليون في شبكة المجموعة البنكية الرائدة، حيث أراد البنك الشعبي من خلالها أن يعبر عن تشكراته للجالية المغربية المقيمة بالخارج على ثقتها ووفائها عبر مسابقة مثيرة كانت جائزتها الكبرى من نصيب مهاجر مغربي يقيم بإيطاليا.

و لم تكن الشقة النموذجية وحدها التي تم تخصيصها لهذا الغرض ، بل مكنت مجموعة البنك الشعبي عشرات المهاجرين المغاربة من عدد كبير من تذاكر الطائرات ذهابا و إيابا من بلدان إقامتهم للمغرب قصد تقريبهم من وطنهم الأم و من أقاربهم و أحبابهم وفاءا لهم على الاشتراك في خدمات البنك الشعبي.

و تجدر الإشارة إلى أن وكالات البنك الشعبي المنتشرة عبر ربوع العالم تمكن عددا كبيرا من المهارجين المغاربة من التواصل ماليا مع أقربائهم في وطنهم الأم ، حيث تستحوذ المجموعة على النسبة الكبرى من تعاملات الجالية بالخارج نظرا للعروض التفضيلية التي تقدمها لهم.

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