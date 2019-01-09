“الصدريات الصفراء” تتصدر يوم الغضب لموظفي البيضاء ضد قرارات “البيجيدي” و العمدة

هبة بريس – الدار البيضاء

يوم غضب حاشد ذاك الذي أعلنت عنه تنسيقيات موظفي جماعة الدار البيضاء احتجاجا على الاقتطاعات التي شهدتها رواتبهم مؤخرا بسبب القوانين التي وضعتها حكومة البيجيدي و معها عمدة المدينة عبد العزيز العماري المنتمي لذات الحزب.

موظفو جماعة الدار البيضاء في عدد من القطاعات كالصحة و العمالات و الجماعات المحلية و المالية ، خرجوا اليوم بالمئات لشوارع الدار البيضاء ، مرتدين “الصدريات الصفراء” ، و رافعين شعارات قوية انتقدوا من خلالها المقاربة التي دبر بها المسؤولين الأزمة التي تعصف بقطاع الوظيفة العمومية و خاصة موظفي الجماعات.

و حمل موظفو جماعات الدار البيضاء مسؤولية الوضع الكارثي الذي باتوا يتخبطون فيها للعمدة العماري و لحكومة سعد الدين العثماني التي اتخذت قرارات غير شعبية و ليست في صالح الطبقة الفقيرة و لا المتوسطة ، خاصة بعد الاقتطاعات التي شهدتها رواتبهم الهزيلة أصلا رغم أن غالبيتهم أفنى سنوات عمره في خدمة الوطن و المواطنين.

تصريحات قوية استقتها هبة بريس في هذا الصدد ، نترككم مع تفاصيلها من خلال المقطعين التاليين:

الفيديو الأول:



الفيديو الثاني:



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