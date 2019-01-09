يهم السائقين .. انقطاع الطريق الرابطة بين ميسور وانجيل

هبة بريس

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن الطريق الإقليمية رقم 5108 الرابطة بين ميسور وانجيل بإقليم بولمان ستعرف يوم غد الخميس من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة الرابعة مساء انقطاعا أمام حركة السير وذلك بسبب أشغال التتريبات بين النقطتين الكيلومتريتين رقم 34 و 35 على مستوى منطقة فم العلق.

وأوضح بلاغ للوزارة أنه بإمكان مستعملي الطريق تحويل الاتجاه عبر الطريق الجهوية رقم 503 بين انجيل وبولعجلول على طول 48 كلم،ثم الطريق الوطنية رقم 13 بين بولعجول وميدلت على طول 50 كلم فالطريق الوطنية رقم 15 بين ميدلت وميسور على طول 71 كلم.

ودعت الوزارة بهذه المناسبة المواطنين إلى تتبع نشراتها الإخبارية عبر مختلف وسائط الاتصال الالكترونية (الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحة الوزارة على فيس بوك، والتطبيق الجديد “ماروت”الخاص بالهواتف الذكية) أو عبر الاتصال المباشر بمركز الديمومة لمديرية الطرق(05.37.71.17.17).

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