تصنيف جديد لجوازات السفر .. هذه رتبة المغرب

هبة بريس

أصدرت مؤسسة “هينلي” تصنيفها الجديد لأقوى جوازات السفر لسنة 2019، والذي تأخذ فيه بعين الاعتبار الدول التي يسمح جواز سفرها لحالمها بالدخول لأكبر عدد من الدول بدون تأشيرة أو الحصول عليها لدى وصوله.

وتتقدم اليابان التصنيف العالمي لهذا العام بـ 190 دولة، متبوعة بكل من سنغافورة وكوريا الجنوبية في المركز الثاني بـ 189 دولة، فيما تقاسمت كل من فرنسا وألمانيا المرتبة الثالثة بـ 188 دولة.

وعرف التصنيف الجديد تراجع عدد من الدول من بينها أستراليا التي انتقلت إلى المركز العاشر بعد أن كان جوازها السابع عالميا، وذلك لتعليق كل من تركيا وأوكرانيا لإمكانية الحصول على التأًشيرة لدى الوصول.

من جانبه، احتل المغرب المركز الـ79 بعدد دول بلغ 61، حيث تقدم بمركز واحد عن التصنيف العالمي السابق لـ”هينلي” عام 2018، رغم حفاظه على نفس الدول التي يمكن زيارتها بدون تأشيرة.

وفيما يلي تصنيف بعض الدول العربية حسب مؤشر “هينلي” لسنة 2019:

1- الإمارات العربية المتحدة: المركز 22 (164 دولة)

2- الكويت: المركز 56 (91 دولة)

3- قطر : المركز 60 (85 دولة)

4- البحرين: المركز 63 (81 دولة)

5- عمان: المركز 67 (76 دولة)

6- السعودية: المركز 70 (73 دولة)

7- تونس: المركز 74 (66 دولة)

8- المغرب: المركز 79 (61 دولة)

9- موريتانيا: المركز 80 (51 دولة)

10- الجزائر: المركز 88 (50 دولة)

تجدر الإشارة إلى أن ترتيب جوازات السفر يختلف حسب الشركات و المؤسسات العالمية التي تقوم بهذا التصنيف، ومن بينها تصنيف “هينلي” و “باسبورت اندكس” وتصنيف شركة “Arton Capital”.

ومن أبرز المعايير المعتمدة لذلك عدد الدول التي يمكن دخولها بدون تأشيرة أو الحصول على التأشيرة عند الوصول، وكذا القوة الاقتصادية للدولة المانحة للجواز، فكلما كانت الدولة قوية اقتصادياً، كلما ارتفع عدد الدول التي يمكن لمواطنيها الدخول إليها بدون تأشيرة.

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