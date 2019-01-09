تفريغ 1325 غراما من الكوكايين من أمعاء نيجيري بمطار البيضاء

نُشر بتاريخ :  2019-01-09 - 15:28
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هبة بريس

علم لدى ولاية أمن الدار البيضاء أن كمية مخدر الكوكايين التي تم تفريغها بالمستشفى الجامعي ابن رشد من أمعاء مواطن يحمل الجنسية النيجيرية، بلغ وزنها الإجمالي 1 كيلوغرام و325 غراما ملفوفة داخل 72 كبسولة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء كانت قد أوقفت المواطن النيجيري المذكور، في الفاتح من يناير الجاري، عندما كان على متن الرحلة الجوية القادمة من مطار ساوباولو بالبرازيل، وذلك للاشتباه في تهريبه لمخدر الكوكايين في أمعائه، وهو ما استدعى الاحتفاظ به تحت الحراسة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء.

وبعد الانتهاء من تفريغ كبسولات الكوكايين، واستقرار الحالة الصحية للمشتبه فيه، يضيف البلاغ، تم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن هذه القضية تندرج في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مصالحها لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيد الدولي.

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3 تعليقات

  1. عزيز من وجدة

    في 17:06

    كيف يعقل يغامرون بسلامتهم وصحتهم من أجل المال مع العلم أن ليس للصحة ثمن

  2. منى من سلا

    في 17:08

    هذا ناتج عن الفقر الذي تعاني منه الدول الإفريقية

  3. فاطمة من مكناس

    في 17:18

    الله يخذ فيهم الحق بغاو يحمقونا ولاد بلادنا

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