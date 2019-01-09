نشرة خاصة.. جو بارد من الخميس إلى الأحد في عدد من أقاليم المملكة

هبة بريس

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن جوا باردا يرتقب أن يعم ما بين يومي الخميس 10 يناير والأحد 13 منه، وذلك بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة، أن درجات الحرارة الدنيا في كل من أزيلال، وفكيك، وإفران، وجرادة، وميدلت، وتنغير ستتراوح ما بين ناقص 7 درجات وناقص 3 درجات، بينما ستتأرجح درجات الحرارة العليا في المناطق المذكورة ما بين 5 و10 درجات.

وأشارت المديرية، أيضا، إلى أن درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين أربع درجات تحت الصفر وصفر درجة في كل من وجدة-أنجاد، والحسيمة، والحوز، وبولمان، وبني ملال، وشفشاون، وكرسيف، وورزازات، وصفرو، وتازة وتاوريرت، فيما ستتأرجح درجات الحرارة العليا بذات المناطق ما بين 7 و12 درجة.

كما سجلت المديرية أن درجات الحرارة خلال الليل والصباح ستكون منخفضة وستتراوح ما بين صفر درجة و3 درجات بكل من أقاليم بنسليمان، وبركان، وبرشيد، والدار البيضاء، وشيشاوة، والحاجب، والجديدة، وقلعة السراغنة، والرشيدية، وفاس، والفقيه بنصالح، والقنيطرة، والخميسات، وخنيفرة، وخريبكة، ومراكش، ومديونة، ومكناس، ومولاي يعقوب، والنواصر، ووزان، والرباط، والرحامنة، وآسفي، وسلا، وسطات، وسيدي بنور، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، والصخيرات-تمارة، وتاونات، وتارودانت، واليوسفية وزاكورة.

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