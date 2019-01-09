غياب زياش عن التشكيلة الافريقية لهذه السنة يثير غضب المغاربة

هبة سبور

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم يوم أمس خلال حفل جوائز الكاف عن التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعب في قارة إفريقيا للعام 2018 والتي عرفت مفاجآت من العيار الثقيل وهي غياب الدولي المغربي حكيم زياش صانع ألعاب نادي اياكس أمستردم .

زياش بالرغم من من إختياره مرتين كأحسن لاعب في الإرديفيزي وأحسن صانع ألعاب في الدوريات الأوروبية وقيادة منتخب بلاده المغرب للوصول لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا , وقيادة و فريقه للوصول إلى دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ،كما اختير من طرف العديد من الصحف العالمية في تشكيلة السنة إلا أنه لم يكن ضمن أفضل 11 لاعب في القارة السمراء وتم تعويضه بلاعبين أقل تنافسية منه , الشيء الذي أتار غضب المغاربة .

وجاءت التشكيلة المثالية على النحو التالي:

حراسة المرمى: دينينس أونيانجو «صن داونز».

المدافعون: سيجري أورير «توتنهام»- مهدي بن عطية «يوفنتوس» – كاليدو كوليبالي «نابولي»- إيريك بايلي«مانشستر يونايتد».

لاعبو الوسط: توماس بارتي «أتلتيكو مدريد»- نابي كيتا «ليفربول» – رياض محرز مانشستر ستي

المهاجمون: محمد صلاح «ليفربول»- ساديو ماني «ليفربول» – بيير إيمريك أوباميانج «آرسنال».

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