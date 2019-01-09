العثماني: “الجماعات الترابية بمثابة حجر الزاوية لبناء تنمية حقيقية”

هبة بريس

شدد رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، على أن الجماعات الترابية بمثابة حجر الزاوية لبناء تنمية حقيقية تستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.

العثماني، أكد -حسب بلاغ لمنتخبي العدالة والتنمية- على أهمية العمل التي تقوم به الجماعات الترابية والغرف المهنية في خدمة مصالح المواطنين، باعتبارها مؤسسة تمثيلية وتدبيرية تجسد مفهوم القرب والتفاعل الدائم مع التحديات التنموية لبلادنا.

وأشار العثماني الى أهمية مؤسسة منتخبيالعدالة والتنمية، وأدوارها الحيوية في تأطير وإسناد منتخبي الحزب ومواكبتهم لضمان حسن أدائهم للمهام المنوطة بهم.

وفي نفس السياق، استعرض رئيس مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، عزيز رباح، منهجية اشتغال مؤسسة منتخبي المصباح، التي تستند على تعزيز التراكم الإيجابي المحقق، مشيدا بالذين تعاقبوا على مسؤولية هذه المؤسسة.

وأكد رباح، على أن العمل يستلزم التطوير والابتكار المستمرين لطرق التفاعل مع متطلبات عمل المنتخبين والتحديات الظرفية ومعيقات الاشتغال، مشيرا الى أن التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي ترمي إلى تحقيق التكامل والعمل وفق ما تتطلبه الحاجيات المختلفة للجماعات الترابية والغرف المهنية بإنتاج صيغ عمل أكثر تأثيرا وفعالية.

هذا ويشار الى أن اللقاء شكل مناسبة للدراسة والمصادقة على برنامج عمل المؤسسة ومشروع الميزانية السنوية، كما صادق على توزيع بعض المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي، وتحديد اللقاء الأول لمجلس المؤسسة الذي سيلتئم لأول مرة يوم 23 مارس المقبل، كما تم استعراض حصيلة العمل التشاوري والأفكار والاقتراحات التي تحقق بناء برنامج عمل منسجم ومنتج وبناء حصيلة تركيبية لعمل المنتخبين، وتنشيط عملية التواصل والإعلام، من أجل تثمين عمل المنتخبين الذي يتسم بغزارة ونوعية التدخلات لصالح التنمية المحلية، ويعكس القيمة المضافة العالية لمنتخبي الحزب في ترسيخ الممارسات الفضلى في تدبير الشأن العام المحلي وتطوير حكامته. وفق البلاغ ذاته

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