تكريم مجموعة من المسؤولين بقيادة رأس العين‎

ضاهر محمد: مراكش

احتفى مجموعة من المسؤولين بخليفة قائد قيادة رأس العين رضوان السكيني المحال على التقاعد برسم السنة المنتهية، في حفل بهيج نظمه قائد المنطقة عبد اللطيف المروني بمقر قيادة رأس العين، حيث عرف الحفل حضور البرلماني عبد السلام الباكوري رئيس جماعة راس عين الرحامنة و رئيس دائرة سيدي بوعثمان و قائد قيادة راس العين والسادة رؤساء جماعات عكرمة والجعيدات و قائد سرية الدرك الملكي.

وافتتح الحفل التكريمي بآيات بينات من الذكر الحكيم، تلتها كلمات بالمناسبة ألقها، ارتجالا، زملاؤه في العمل وأجمعت كلها عن دماثة خلق الرجل وتفانيه في تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه في جو يسوده الإخاء بعيدا عن علاقة الرئيس والمرؤوس، وبالمقابل، ومن خلال كلمة اختلطت فيها فرحة الرجل بما سمعه من اعتراف بالجميل ان من حسن حظه ومن فضل الله عليه كتب له أن ينهي مشواره المهني بمنطقة رأس العين الذي اعتبرها رقعة عزيزة على قلبه ويحتفظ فيها بذكريات ملؤها المحبة والتعاون، جمعته برفاقه في العمل و المسؤولين.

كما عرف الحفل تقديم مجموعة من الهدايا من قبل خليفة القائد المحال على التقاعد، لكل من من السيد عبد السلام الباكوري برلماني ورئيس جماعة راس عين الرحامنة ورئيس جماعة عكرمة ورئيس جماعة الجعيدات وبالمناسبة تم تقديم هدايا لكل من السيد عبد اللطيف المروني قائد قيادة راس العين بمناسبة تعيينه قائد لقيادة راس العين و يوسف ايت الصغير بمناسبة تعيينه رئيسا لدائرة سيدي بوعثمان بحظور جمعيات المجتمع المدني وأعضاء وموظفي جماعات القيادة وأعيان المنطقة.

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