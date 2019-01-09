بالفيديو.. آخر ظهور إعلامي للفنان الجزائري هواري منار بالمغرب و أسراره الخاصة قبل وفاته‎

هبة بريس – القسم الفني

توفي، بداية هذا الأسبوع، في الجزائر مغني الراي الشاب هواري منار، بشكل مفاجئ، مما خلف صدمة ليس فقط في صفوف عائلته و مقربيه، بل أيضا في الوسط الفني و لدى متتبعيه خاصة لغموض طريقة وفاته.

و حسب ما أكده مقربون من الراحل هواري منار في تصريحات إعلامية لمنابر جزائرية، فتتضارب روايات أسباب وفاته، حيث و بينما تذكر مصادر أنه كان يجري عملية شفط دهون، ومات تحت تأثير التخدير، تقول رواية أخرى أنه مات بسكتة قلبية وهو يجري عملية تجميل.

و إلى حين انتهاء التحقيقات التي تباشرها سلطات الجارة الجزائر لدرء اللبس عن قضية وفاة أحد فناني الراي المعاصر، الشاب هواري منار، كان للأخير فترة قبل وفاته حوار مع موقع هبة بريس فتح من خلاله قلبه و روى مجموعة من الأسرار.

هواري منار الذي التقته هبة بريس تزامنا مع إحيائه إحدى السهرات الفنية الخاصة تحدث عن ماضيه و كيف اقتحم عالم الفن رغم معارضة بعض من أهله و كيف استطاع تحدي عدد من المعيقات لتحقيق حلمه و الكثير من أسرار حياته الخاصة و الفنية.

في هذا الفيديو آخر ظهور إعلامي للراحل الفنان هواري منار بالمغرب عبر ميكروفون هبة بريس:

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