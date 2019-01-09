تركي آل الشيخ يدعو النساء السعوديات لدعم الهيئة العامة للترفيه

هبة بريس - وكالات

دعا تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة السعودية العامة للترفيه، النساء السعوديات إلى تقديم أفكارهن واقتراحاتهن من أجل تطوير الهيئة.

وقال آل الشيخ في تغريدة على تويتر: “أخواتي السعوديات نحتاج افكاركم واقتراحاتكم وسندعم المبدع فيكم في مجال الترفيه”.

كما دعا آل الشيخ، البنوك المحلية والأجنبية للاجتماع معه بخصوص تمويل مشاريع جديدة.

وأوضح: “هدفنا بناء 7 صالات متعددة الاستخدام في الترفيه، وأدعو البنوك الوطنية والشركات الكبرى المالية للاجتماع معنا في الهيئة لبحث فرص الاستثمار والتمويل”.

وأضاف: “باب هيئة الترفيه مفتوح لكل الشركات الوطنية والعالمية لتقديم أفكار تخدم السعوديين والمقيمين في هذه الأرض الكريمة”.

وأعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ضمن تعديلات واسعة أجراها في الهيكل القيادي للمملكة، تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة السعودية، وعين الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بدلا منه.

و كان تركي آل الشيخ يشغل أيضا منصب مستشار في الديوان الملكي ورئاسة اللجنة الأولمبية ويعد من المقربين من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0