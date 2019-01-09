لامتصاص غضب التجار .. العلمي يجتمع بغرف التجارة والصناعة وممثلي التجار

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هبة بريس
يعقد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، يوم 16 يناير الجاري ، اجتماعا مع غرف التجارة والصناعة وممثلي التجار ، وذلك في إطار متابعة مطالب التجار من طرف الوزارة الوصية على القطاع .
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا الاجتماع ، الذي يدشن لحوار بين الأطراف المعنية ، يأتي في أعقاب الدعوة التي وجهها العلمي للتجار لتقديم مطالبهم بطريقة منظمة ، وذلك عبر غرف التجارة والجمعيات المهنية للتجار .
وأشار المصدر ذاته ، إلى أن هذا الاجتماع سيعقد بحضور المديريتين العامتين للضرائب والجمارك .
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