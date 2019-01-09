حكيمي يكشف النقاب عن مقامه بدورتموند وأسباب رحيله عن الريال

هبة سبور – اس اريبيا

أكد أشرف حكيمي، لاعب نادي بوروسيا دورتموند المعار من ريال مدريد الإسباني لمدة عامين، على أن بداياته في ألمانيا كانت جيدة على الرغم من مواجهته للغة جديدة وثقافة جيدة، مشيرًا إلى شكره لزملائه في الفريق الألماني لمساعدته للتأقلم على هذه الأجواء الجديدة.

وبدأ حكيمي بالحديث عن بدايته مع بوروسيا دورتموند، وتأقلمه مع الكرة الألمانية، قائلاً: «بداياتي كانت جيدة جدًا، كما انتظرتها، وتلقيت العديد من المساعدات من قبل زملائي للتكيف مع البيئة الجديدة».

وأضاف النجم المغربي: «كانت خطوة صعبة، خاصة أنني قمت بتغير البلد وقابلت لغة جديدة وثقافة جديدة، ولكن كان يجب اتخاذ القرار وكانت الخطوة المناسبة لي».

وتابع: «أنا لاعب شاب وكنت أحتاج لفرصة اللعب كل أسبوع وهنا حصلت على فرصة اللعب».

وعن العروض التي تلاقها قبل المجيء للنادي الألماني، أشار: «كنت أمتلك العديد من العروض، ولكن عرض دورتموند كان الأفضل بالنسبة لي، لأنهم كشفوا عن ثقة حقيقة تجاه لاعب شاب مثلي ولديهم الشجاعة الكبيرة لانضمامي إلى الفريق، وأعلم أن القرار كان صحيحًا».

واستكمل عن مساعدة مدربه لوسين لتطوير أسلوب واقناعه بعرض دورتموند، قائلاً: «لوسين فافر مدرب الفريق لعب دور كبير في قراري، تحدثي معي تليفونيًا واستطاع اقناعي، وتعلمت منه الكثير، على الرغم من أنني لم أكن أعرفه، ولكنهم حدثوني عنه جيدًا، ويعرفني جيدًا، وكان يعلم أنني قوي في الناحية الهجومية ويجب تطور الناحية الدفاعية وهذا ما تدربنا عليه كثيرًا».

وكشف حكيمي عن نصيحة داني كارفاخال له: «دائمًا أبحث عن النصائح، وكارفاخال نصحني بالعودة إلى الريال، بالإضافة إلى تقديم المساعدة لتطوير لعبي وشخصيتي، وتعلمت منه الكثير، أيضًا من مارسيلو، لأنك عندما تلعب مع الأفضل تحاول تعلم كل الأشياء الممكنة».

واختتم عن إمكانية بقائه في بوروسيا دورتموند بعد مدة اعارته في ألمانيا، قائلاً: «هذا أمر لا يهمني حاليًا، ووكيلي مسئول عن كل هذا، الأن ألعب في دورتموند ويجب على التركيز».

جدير بالذكر أن أشرف حكيمي فائز مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب شاب في القارة الإفريقية

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