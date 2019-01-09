حرب مشتعلة بين إخوان العثماني داخل قصر بلدية أكادير‎

أحمد وزروتي - هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادر جد عليمة أن صراعا مكشوفا بدت معالمه تظهر بشكل جلي بين رئيس المجلس الجماعي لأكادير المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ونائبه وزميله في الحزب المفوض في التعمير بذات الجماعة.

وبدأت فصول المعركة والحرب بين المسؤولين المنتخبين، والمنتميان إلى نفس الحزب، مباشرة بعد أن أعفى رئيس المجلس الجماعي رئيسة مصلحة كانت مقربة من نائب الرئيس ويعتمد عليها في مجال التعمير.

ومما زاد الطين بلة، وبعد هدم واجهة مقر القصر البلدي، طالب نائب الرئيس زميله الرئيس بوقف الأشغال في مراسلة كتابية، أريد لها أن تجوب مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاعلامية، مما أثار حنق المسؤول الأول عن الجماعة.

وأكدت مصادر هبة بريس، أن مشادات كلامية وقعت أول أمس الاثنين بين نائب الرئيس وأحد المقربين من الرئيس، والذي تم تعيينه رئيسا لمصلحة التعمير دون موافقة النائب المفوض له التوقيع في هذا المجال، حيث منع نائب الرئيس المسؤول الجديد من الالتحاق بمكتبه لأنه لم يستشر في التعيين.

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