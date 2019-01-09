حرب الطرق .. قتلى وجرحى في الأسبوع الاول من السنة الجديدة

هبة بريس

لقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب 1912 آخرون بجروح، إصابة 85 منهم بالغة، في 1484 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 31 دجنبر إلى 6 يناير.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن الأسباب الرئيسية المؤدية لهذه الحوادث، حسب ترتيبها، هو عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 36 ألفا و696 مخالفة، وأنجزت 11 ألفا و758 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 24 ألفا و938 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه فاق 5.4 ملايين درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة قي المحجز البلدي 5092، وعدد الوثائق المسحوبة 6553، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 113.

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