رونار: سنلعب مباراتنا الأخيرة في تصفيات كأس الأمم بكل قوتنا

نُشر بتاريخ :  2019-01-09 - 08:53
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شفيق عنوري

شدد الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، على أن ضمان التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2019، لا يعني التهاون في آخر مباريات التصفيات.

وقال رونار في تصريح لقناة “سوبر سبور” الجنوب إفريقية: “سنخوض مباراتنا الأخيرة أمام مالاوي بكل قوتنا”.

وأضاف الثعلب الفرنسي، “اللقاء سيكون صعبا بحكم أنه سيلعب في مالاوي، ولكننا سنؤديه بقوة”.

يشار إلى أن المنتخب المغربي، ضمن تأهله مسبقا لكأس الأمم، حيث يحتل صدارة مجموعته برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن الكاميرون ثانية الترتيب

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