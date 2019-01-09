تارودانت: ساكنة أولاد عليوة تطالب بالربط الكهربائي والجماعة تبشر بقرب انفراج المشكل

محمد ضباش - هبة بريس

يشتكي عدد من قاطني دوار أولاد عليوة بجماعة سيدي بوموسى إقليم تارودانت من حرمانهم من ربط منازلهم بشبكة الكهرباء وضعف أو انعدام الإنارة العمومية بأحيائهم السكنية، ما يهدد سلامتهم وأمنهم ويحد من حرية تنقلهم ويحرمهم من المنافع التي يخولها التيار الكهربائي، ما يعمق من معاناتهم اليومية ويؤثر على تحصيل أبنائهم الدراسي.

وتساءل المحتجون حول سبب التقاعس الحاصل في توسيع شبكة التيار الكهربائي لتشمل مساكنهم وأزقتهم، رغم كونهم قاموا ببناء مساكنهم بطرق نظامية ووفق المساطر القانونية المعمول بها، مطالبين في ذات السياق من المسؤولين المعنيين بضرورة الإسراع برفع هذا التهميش والحيف الذي طالهم، وتزويد منازلهم بالتيار الكهربائي، وتقوية الإنارة العمومية بأحيائهم السكنية.

من جهته وفي تصريح له لجريدة هبة بريس، أكد نائب رئيس المجلس الجماعي لسيدي بوموسى السيد رشيد بنشعيب، أن المجلس الجماعي واع بهذا المشكل، وان الأشغال جارية لتعميم الربط الكهربائي لكل ساكنة جماعة سيدي بوموسى، وذلك في إطار مخطط كهربة الدواوير الناقصة التجهيز بناء على اتفاقية إطار رقم DR07/AD1/01-2016 بين الجماعة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تستهدف تقوية وتوسيع الشبكة الكهربائية بثلاثة عشر دوارا بالجماعة حدد عدد المستفيدين منها في 2000 مستفيد، مبشرا في ذات التصريح ساكنة دوار أولاد عليوة المشتكين بقرب انفراج مشكلهم، حيث من المبرمج أن تشملهم عملية توسيع الشبكة الكهربائية ليستفيد منها ما يقارب 100 منزل في غضون السنة الجارية، مضيفا أن المجلس الجماعي لسيدي بوموسى بكل مكوناته يعمل بشكل حثيث ومتواصل من اجل تلبية كل متطلبات الساكنة المحلية وتوفير كل مقومات العيش الكريم لها.

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