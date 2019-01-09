الكويت تلغي حبس فنانة مغربية

هبة بريس - وكالات

ألغت محكمة الجنح المستأنفة في الكويت حبس الممثلة مريم حسين، المغربية الأصل والمقيمة في الإمارات، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات.

وقررت المحكمة، إلزام الفنانة طوال مدة تلك المدة بحسن السير والسلوك في الدعوى المرفوعة ضدها من الممثل الكويتي حسين المنصور.

وحضر دفاع حسين المحامي حسين العصفور وترافع أمام المحكمة شارحا ظروف القضية، بعد اتهام موكلته بـ«السب والقذف» من خلال لقاء تلفزيوني.

وكانت الجنح الكويتية قد أصدرت حكمًا غيابيًا بحق مريم حسين، بالسجن 6 أشهر مع الشغل والنفاذ.

ورفع «المنصور» دعوى قضائية ضد مريم حسين، على خلفية نشرها مقطع فيديو عام 2016، يحتوي إساءة إليه، بيّنت من خلاله «عدم احترامها له وأنها لا تتشرف بالتعاون معه». وجاء تصريح الفنانة مريم عقب تعليق حسين المنصور على مسابقة ملكة جمال الخليج، التي فازت بها مريم، إذ اعتبرت أن الفنان الكويتي قد أساء إليها في تعليقه على المسابقة.

وحاولت لاحقًا تقديم اعتذار للمنصور، وأقرّت فيه بخطئها، محاولة تجنب الدعوى القضائية المقدمة ضدها، إلا أنها لم تتمكن من ذلك.

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