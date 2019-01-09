أستراليا تتلقى طرودا مشبوهة بعدد من سفاراتها بالعالم

هبة بريس - وكالات

أكدت الشرطة الأسترالية أن عدة طرود مشبوهة أرسلت إلى سفارات وقنصليات أجنبية في كانبيرا وملبورن، بينها سفارتا نيودلهي ولندن.

وقالت الشرطة: “أجهزة الطوارئ تعمل على فحص الطرود والتحقيق جار في الملابسات المحيطة بهذه الوقائع”، دون أن تحدد السفارات أو القنصليات التي وصلتها هذه الطرود.

لكن وسائل إعلام محلية أفادت في وقت سابق بأن الطرود أرسلت إلى ما لا يقل عن تسع بعثات دولية في ملبورن بينها السفارات البريطانية والسويسرية والألمانية والهندية.

وأظهرت صور لشبكة “9 نيوز” رجال إطفاء ومسعفين عند البعثتين الهندية والأمريكية في ملبورن، ولم ترد تقارير بعد عن أي ضرر لحق بالعاملين هناك.

من جهتها أكدت متحدثة باسم المفوضية البريطانية العليا أن مكتبها في ملبورن وصله طرد مشبوه، وقالت: “نحن على اتصال مكثف مع الشرطة الاتحادية الأسترالية والسلطات المحلية بخصوص الوضع… جميع العاملين بأمان”.

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