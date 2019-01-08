لقجع يتوج بجائزة أفضل مسير إفريقي لسنة 2018

هبة بريس ـ القسم الرياضي

توج مدرب فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بجائزة أفضل مسير إفريقي لـسنة 2018، في النسخة 27 من حفل جوائز الكاف السنوي، والذي يقام اليوم الثلاثاء 08 يناير، بالعاصمة السنغالية داكار.

كما توج مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار، بجائزة أفضل مدرب لـ2018، كان رونار قد قاد المنتخب المغربي إلى نهائيات مونديال 2018 بعد غياب دام 20 عاما.

واختير المنتخب الموريتاني كأفضل منتخب، لتمكنه من التاهل لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، مصر 2019، ومن جانبه توج منتخب نيجريا للإناث بجائزة أفضل منتخب لهذه السنة

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