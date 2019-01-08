جمعية نساء مراكش تقوم بزيارة مقر جهة مراكش اسفي

نُشر بتاريخ :  2019-01-08 - 20:49
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ضاهر محمد؛ مراكش 
قامت جمعية نساء مراكش صباح اليوم، بزيارة وتهنئة رئيس الجهة احمد اخشيشن بعد تعينه امينا عاما بالنيابة لحزب الاصالة والمعاصرة، في انتظار محطة المؤتمر الوطني لحزب البام للحسم بصفة رسمية في الشخصية التي سيقع عليها إجماع مناضلي الحزب لولاية جديدة.
كما عرفت الزيارة، عرض اهم الانجازات للاعمال الخيرية التي تقوم بها والتي تعكس قيم التضامن والتكافل الاجتماعي، وكذلك الاهداف المستقبلية من اجل تقديم المزيد من العطاء والاستمرار في دعم الخيريات و المشتسفيات و دور المسنين.
اللقاء عرف مناقشة العديد من المواضيع وبالخصوص الاكراهات التي تعيق الجمعية، حيث وعد رئيس الجهة احمد اخشيشن الجمعية بتقديم الدعم والمساعدة من منطق الاهداف النبيلة التي تسعى اليها.
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