محلل سياسي : ما يمكنش البيجيدي يتحرك بدون ريـع

هبة بريس ـ الرباط

اجتمعت لجنة مصغرة يشرف عليها حزب العدالة والتنمية ، وتضم رؤساء الفرق البرلمانية، مساء أمس الاثنين، لتحريك ملف تقاعد البرلمانيين .

وقالت مصادر متطابقة أن الاجتماع لم يتوصل الى قرارات، إلا أن مصادر أكدت أن الفرق البرلمانية تحاول إقناع الأصالة والمعاصرة بالانضمام إلى الإجماع لتمرير مقترح معاشات البرلمانيين

وفي ذات السياق قال عمر الشرقاوي “البارح اجتمعوا رؤساء فرق البرلمانية بزعامة البيجيدي لعقد صفقة مع البام حول ريع تقاعد البرلمانيين. ” قبل ان يضيف “ما يمكنش البيجيدي يتحرك بدون ريع “

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