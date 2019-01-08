استنفار بمكة لمحاربة حشرات انتشرت بالحرم(فيديو)

هبة بريس ـ وكالات

شهدت الساحات المحيطة بالحرم المكي انتشار حشرات “صرار الليل” أو الجنادب السود (الصراصير)، وهو ما أثار استغراب وفضول الكثيرين لمعرفة سبب ذلك، في حين أوضحت أمانة مدينة مكة أنها سخرت كل الإمكانات اللازمة للقضاء عليها.

ونشر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعدد هائل من الصراصير التي ظهرت في بعض الساحات والجدران، كما نشروا صور فرق مكافحة الحشرات وهي ترشها بالمبيدات.

وقالت أمانة “العاصمة المقدسة” في بيان نشرته على حسابها الرسمي في تويتر، إنها خصصت 22 فرقة متخصصة للقضاء على هذه الحشرات، تضم 138 فردا و111 جهاز مكافحة، حيث تم التركيز على مواقع توالدها وتكاثرها بغرف تفتيش الصرف الصحي ومناهل مياه الصرف المكشوفة حول ساحات الحرم المكي الشريف ودورات المياه المحيطة به.

وذكرت تقارير إعلامية ومغردون أن هذه الحشرات اجتاحت بكميات كبيرة بعض المدارس في مكة وتسببت في وقف الدراسة فيها.

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