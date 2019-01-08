اعمارة: هناك إشكاليات في تدبير الملك العمومي المائي

هبة بريس ـ الرباط

أكد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء السيد عبد القادر اعمارة، اليوم الثلاثاء بالرباط ، أن إشكال تحديد الملك العمومي المائي اشكال قانوني مرتبط بمسطرة “ثقيلة” وطويلة.

وأبرز السيد اعمارة في معرض رده على سؤال شفوي حول “الملك العمومي المائي بالمغرب” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أن هناك تأخر حقيقي في هذا المجال، لكن تحصين هذا الملك العمومي من الترامي والاحتلال اللامشروع قد يتخذ شكلا قانونيا مسجلا أن الوزارة تعمل على تدراك هذ الخصاص.

وتابع أن الترامي على الملك العمومي المائي ممتد على طول البلاد ويعرف عددا من الإشكالات خاصة ما يتعلق بمساطر التحديد والاحتلال المؤقت للملك المائي، وهو ما يترتب عنه صعوبات في تدبير الملك العمومي المائي وفق قواعد الحكامة الجيدة.

وأضاف السيد اعمارة أنه في إطار توفير الحماية اللازمة للموارد المائية من أي استغلال غير قانوني، فإن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء تقوم بتدبير وحماية الملك العمومي المائي باعتباره عقارا ذي خصوصية وطبيعة عمومية، غير قابل للتصرف أو التقادم أو الحجز، كما أن هذا الملك العمومي له دور حيوي في إنجاز المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفلاحية والسياحية والخدماتية.

وسجل الوزير أن إقامة منشآت فوق الملك العمومي المائي بهدف استعمال مياه هذا الملك،و إقامة ممرات على مجاري المياه أو على أنابيب الماء أو على قنوات السقي أو التصريف، والاحتلال المؤقت لقطع أرضية أو مبان تابعة للملك العمومي المائي، كلها عمليات تخضع لنظام الترخيص.

وأشار إلى أن قانون الماء قد نص على مجموعة من الجزاءات والعقوبات في حق كل من خالف مقتضياته ، لاسيما بوضع أو بناء حواجز في مجاري الأنهار، والملك العمومي المائي بصفة عامة.

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