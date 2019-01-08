رغم قرار التوقيف .. غاريدو يستعين ببانون و حدراف في رحلة ناميبيا الشاقة

هبة بريس – القسم الرياضي

قرر الإسباني خوان كارلوس غاريدو مدرب الرجاء الرياضي الاستعانة بكافة لاعبي الفريق حتى الموقوفين و كذا غير المؤهلين لدى الاتحاد الافريقي فضلا على العائدين لتوهم من الإصابة في رحلته القارية التي ستقوده للعاصمة الناميبية ويندهوك.

و وجه مدرب النسور الدعوة لثلاث و عشرون لاعبا يتقدمهم العميد بدر بانون الموقوف محليا لست مباريات نافذة و رفيقه زكرياء حذراف الذي تعرض بدوره لعقوبة الإيقاف على خلفية أحداث الديربي الأخير.

و فضل غاريدو أن يرافق الوافدون الجدد في سوق الانتقالات الشتوية الفريق في رحلته التي ستقوده لناميبيا في مواجهته لأفريكا ستارز ضمن الدور المكرر الذي يسبق دور المجموعات و منهم الظهير الأيسر فابريس نغا رغم عدم أحقيته بالمشاركة قاريا إلا إذا ضمن الأخضر تأهله للدور القادم.

و أراد مسوولو الرجاء من خلال دعوة كل اللاعبين لمرافقة النادي في رحلته القارية الطويلة لم شمل البيت الرجاوي و إعادة الهدوء له بعد الهزات الأخيرة ، فضلا على رغبة غاريدو و معاونيه في أن يكتشف اللاعبون الجدد غمار الأجواء القارية مع النسور في أفق الاعتماد عليهم مستقبلا إذا تم ضمان فرصة العبور لدوري المجموعات من كأس الكاف.