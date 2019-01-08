عزل رئيس جماعة من العدالة والتنمية

ع محياوي ـ هبة بريس

وضعت المحكمة الإدارية بمدينة مكناس، يوم أمس الاثنين 07 يناير 2019 ، نهاية لصراع طويل داخل المجلس الجماعي لعين كرمة واد الرمان، وقضت بعزل رئيس المجلس الجماعي” بوسلهام الشرقاوي ” المنتمي لحزب العدالة و التنمية، بعدما تقدم عبد الغاني الصبار عامل إقليم مكناس بتاريخ 3 دجنبر 2018 إلى المحكمة الإدارية بمكناس بطلب في الموضوع لارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين

وجاء في حكم المحكمة الإدارية أنه تقرر عزل رئيس جماعة عين كرمة واد الرمان من منصبه، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وشموله بالنفاذ المعجل، طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات.

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