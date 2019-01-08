يـتيم : ظاهرة البطالة عالمية ومعقدة تتحدى عدد من السياسات العمومية

هبة بريس ـ الرباط

أكد محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، أن معدل البطالة عرف تراجعا في المغرب من 10.6 إلى 10 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2018 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017، حسب المندوبية السامية للتخطيط.

وتابع يتيم، خلال جوابه على سؤال حول “ارتفاع نسبة البطالة” خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أنه خلال السنوات الأخيرة، 2017، 2018، 2019، تم إحداث 138 ألف و 491 منصب شغل في القطاع العام، منها 70 ألف بالتعاقد دون احتساب المؤسسات العمومية.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن البرامج النشيطة الخاصة بالتشغيل المأجور، أحدثت خلال سنتي 2017 و 2018، 200 ألف منصب شغل، مبرزا في الوقت نفسه أن السياسة العامة والقطاعية لبلادنا بدأت تؤتي ثمارها تدريجيا.

وأضاف يتيم، لدينا برنامج حكومي يركز على عدة محاور، من بينها “دعم خلق مناصب الشغل”، “الملاءمة بين التربية والتعليم، و”تحسين اشتغال سوق الشغل”، مذكرا أن ظاهرة البطالة عالمية ومعقدة تتحدى عدد من السياسات العمومية في العالم بأكمله.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0