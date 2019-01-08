التوفيق: الرقية الشرعية نلجأ إليها مضطرين وحالة الضعف لاتبرر استغلال المريض

هبة بريس ـ الرباط

قال أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إن موضوع الرقية الشرعية في غاية الأهمية والحساسية.

وأضاف التوفيق خلال جوابه على سؤال للفريق “الاشتراكي”، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، حول انتشار الرقية الشرعية، أن مسألة الرقية كانت معروفة ومنتشرة من زمان لكنها لم توصف بالشرعية إلا في العصر الحالي.

واعتبر التوفيق أن “اللجوء إلى أدعياء الرقية، هو لجوء في حالة الاضطرار والضعف الذي يمثله المرض، سيما إذا استعصى العلاج، أو تعثرت وسائل أسبابه الطبيعية “.

وأشار النوفيق ” أن حالة الضعف هذه لا تبرر استغلال المريض في أمر يضر بالناس ويخالف الشرع والقانون، ومنع ضروب هذا الاستغلال أمر معقد”.

واستدرك التوفيق بالقول “: لكن مشكلة الرقية الشرعية أنه يدخل فيها العرض والطلب، وعلى المختصين أن ينظروا فيها”.

وأكد التوفيق على ضرورة التمييز بين الرقية الشرعية والحالات التي يتم استغلالها في جرائم يعاقب عليها القانون.

من جهته، طالب الفريق “الاشتراكي بتدخل وزارة الصحة والداخلية والأوقاف لوضع حد للرقية الشرعية وجميع الممارسات التي تنشر التخلف.

وتكاثرت مراكز “العلاج بالرقية الشرعية” في عدد من المدن المغربية ، وبات الرقاة يعتمدون على أحدث طرق التواصل من أجل استقطاب زبائن مفترضين، وصارت لبعضهم شهرة واسعة داخل وخارج البلاد، بل إن منهم من راكم ثروات من عمله راقياً لعدد من “الأمراض الروحية”

وتعتري عمل عدد من الرقاة وليس جميعهم، الكثير من الوشايات والشكايات التي تصل إلى حد اتهام بعضهم بالتحرش الجنسي تحت ستار إخراج الجني الساكن في جسد المرأة، وهو ما وصل بعضها إلى أقسام الشرطة، وشكايات أخرى ظلت حبيسة الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

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