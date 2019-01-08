طعن تلميذ بالسلاح الأبيض داخل اعدادية بطنجة

هبة بريس من طنجة

تعرض تلميذ يدرس باعدادية “عبد الرحمان” بمدينة طنجة صباح اليوم الثلاثاء 08 يناير ، للطعن بواسطة السلاح الأبيض اثناء تواجده بساحة المؤسسة حيث يتابع دراسته .

ووفق ما أفادت به مصادر متطابقة فالتلميذ تعرض للطعن بواسطة سلاح الابيض من طرف تلميذ آخر قدم من خارج المؤسسة ووجه له طعنات غادرة ليفر بعدها خارج اسوار المؤسسة التعليمية .

وقد تم نقل التلميذ صوب مستشفى محمد الخامس لتلقي الاسعافات الضرورية حيث وصفت حالته بالبلغية جراء الطعنات الخطيرة التي تلقاها على مستوى القلب .

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